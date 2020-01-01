Сегодня, 1 января 2020 года, вступает в силу закон о защите обличителей коррупции.

Обличитель имеет право на 10-процентное вознаграждение от предмета преступления или причиненного государству ущерба.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанного с коррупцией правонарушения, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Напомним, 17 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции» (№ 1010). Президент подписал его в ноябре.