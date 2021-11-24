Отношение Запада к Украине как колонии не предполагает борьбу с коррупцией. Такое мнение выразил аналитик экспертного правительства Валентин Землянский в программе "СМОТРЯЩИЕ" с Владимиром Полуевым на телеканале "НАШ".

По мнению эксперта, в Украине существуют "смотрящие" за местной властью, что бы не воровали лишнего.

"Давайте очень четко понимать, что отношение Запада к Украине как к колонии не предполагает здесь борьбы с коррупцией, ее искоренением как явления. Оно предполагает, что бы коррупцией занимались избранные и в рамках дозволенного. Вот для этого создаются, дабы следить за избранными, что бы они воровали в рамках дозволенного, создаются НАБУ, САП, еще там эти все антикоррупционные суды", - рассказал Землянский.

Он напомнил, что эта вся антикоррупционная махина в бюджет ничего не приносит, но при этом умудряется собачиться между собой.

"Вся вот эта вот махина, которая ничерта в бюджет не приносит, как мы это видим по итогам их многолетней уже деятельности. Вот. Они там еще, так сказать, по принципу разделяй и властвуй собачатся между собой. Т.е. друг за другом еще следят и борются друг с другом. Не плохо получается… И отстукивают наверх – что, как здесь, куда и зачем. Помните, замечательный (фильм, - ред.) «Обыкновенное чудо», да, когда говорит король: Сижу я в субботу, как обычно работаю – доносы министров друг на дружку читаю. Вот в данном случае эти все доносы идут туда наверх", - пояснил эксперт.

По его словам, результате у поставленных управляющих появляется понимание как и сколько воруют.

"Более-менее какая-то понимаемая картина, что происходит среди управляющих поставленных здесь, которые должны смотреть уже за нами, за холопами. У больших белых людей она складывается, т.е. картинка есть, понимание есть – сколько воруют, как воруют, за рамки не выходят, как бы дать решение, которое дало бы возможность стабилизировать ситуацию в стране не принимаются. Все хорошо", - резюмировал Землянский.