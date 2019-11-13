Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» о относительно обличителей коррупции», сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Задачей документа является совершенствование законодательства Украины в сфере защиты обличителей коррупции с целью его согласования с международными стандартами и лучшими практиками.

Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, а также устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц и лиц, приравненных к ним.

Также закон устанавливает условия для раскрытия информации о коррупции, нормирует порядок раскрытия информации обличителем коррупции, освобождение от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанного с коррупцией правонарушения, а также обеспечение государственной защиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве, а, следовательно - развитию экономики и росту благосостояния граждан.

Напомним, 17 октября Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предотвращении коррупции» относительно обличителей коррупции» (№ 1010).