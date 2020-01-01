также в разделеПолитика
«Прямой» и «5 канал» показали поздравления Порошенко вместо Зеленского 26
Зеленский предложил украинцам национальную идею 129
Европейские СМИ: Предложенный Медведчуком межпарламентский диалог в «нормандском формате» принесет мир в Украину 56
Зеленский и Путин поздравили друг друга с Новым годом, обменом и газовым контрактом 122
Зеленский: Контракт на транзит газа подписан на 5 лет 22
Украина пока не будет подавать новые иски против РФ в ЕСПЧ 40
Макрон и Меркель прокомментировали обмен пленными 20
ООС: Боевики совершили 7 обстрелов, потерь нет 12
Зеленский об освобождении «беркутовцев»: это было политическое решение 47
Еврокомиссия положительно оценила подписание Зеленским Избирательного кодекса 24
В ОПЗЖ прокомментировали долгожданный обмен с ОРДЛО 32
Опубликован текст законопроекта о медиа 19
Зеленский подписал закон о депутатской неприкосновенности 76
Сегодня проходят первые местные выборы в шести ОТГ 18
Тиран: Межпарламентский диалог Медведчука - это новый фактор международной политики 40
Зеленский подтверждает обмен пленными 29 декабря 74
Зеленский прибыл в Ивано-Франковскую область 52
В Раде зарегистрирован законопроект о СМИ 63

Сегодня, 1 января 2020 года, вступает в силу закон №7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Законом из статьи 80 Конституции Украины изымается норма о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Также предусмотрено исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что народные депутаты «не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада окончательно приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. В ЦПК подчеркнули, что народные избранники сохранили и даже усилили депутатскую неприкосновенность – согласно проголосованному законопроекту, генпрокурор получает монополию на открытие уголовных производств в отношении нардепов. НАБУ и САП призывают Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги