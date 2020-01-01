Сегодня, 1 января 2020 года, вступает в силу закон №7203 об отмене депутатской неприкосновенности.

Законом из статьи 80 Конституции Украины изымается норма о том, что народным депутатам Украины гарантируется депутатская неприкосновенность. Также предусмотрено исключить из действующей редакции Основного Закона норму о том, что народные депутаты «не могут быть без согласия Верховной Рады Украины привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы».

При этом остается норма о том, что народные депутаты не несут юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, за исключением ответственности за оскорбление или клевету. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Напомним, 18 декабря Верховная Рада окончательно приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности. В ЦПК подчеркнули, что народные избранники сохранили и даже усилили депутатскую неприкосновенность – согласно проголосованному законопроекту, генпрокурор получает монополию на открытие уголовных производств в отношении нардепов. НАБУ и САП призывают Зеленского ветировать закон о якобы снятии депутатской неприкосновенности.