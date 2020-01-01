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Двенадцати освобожденным из плена украинским военнослужащим в Национальном военно-медицинском клиническом центре «Главный военный клинический госпиталь» вручили восстановленные личные документы, удостоверяющие пребывание на военной службе в Вооруженных силах Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«Удостоверения и военные билеты от имени руководства Генерального штаба ВСУ вручил начальник Управления морально-психологического обеспечения подготовки и применения войск (сил) - заместитель начальника Главного управления морально-психологического обеспечения Вооруженных Сил Украины полковник Александр Тарнавский», - говорится в сообщении.

Он поблагодарил военнослужащих за проявленную выдержку и стойкость, и поздравил с наступающими праздниками.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Полный список освобожденных.

Украина отдала боевикам 127 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене.
ForUm

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