В течение 2016-2019 годов, в Польше задержали 19 граждан Украины путем внесения данных о них в систему Интерпол для дальнейшей экстрадиции в Российскую Федерацию.

Об этом Громадському радіо сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Сейчас в Польше заключены семь украинцев в связи с запросами об их экстрадиции в РФ.

Еще трем украинцам, которые также разыскиваются российской стороной, суд избрал меру пресечения в виде запрета покидать территорию Польши.

В украинском МИД добавили, что выдача российской стороне четырех граждан Украины была невозможной. Каким образом, в ведомстве не объяснили.

Также там не объяснили, где находятся еще пятеро задержанных.

По данным МИД, основанием для подготовки запросов об экстрадиции, в основном, было подозрение задержанных граждан в причастности к совершению правонарушений - торговля оружием, контрабанда наркотических средств, разбойные нападения.

В то же время, как ранее сообщил представитель Уполномоченного по правам человека Андрей Мамалыга, говорится о задержании в Польше добровольцев и участников АТО.

«Якобы Польша заявляет, что их выдавать не будет, но и отказывается их освобождать. Таким образом, запущен так называемый экстрадиционный механизм, который четко выписан в соответствующих конвенциях. С одной стороны Польша говорит: «Мы выполняем взятые на себя международные обязательства, в том числе - перед Россией». А с другой стороны - «Мы поддерживаем Украину в ее борьбе против России». Для того чтобы это решить, нужно принять политическое решение – вы все-таки поддерживаете Украину, или выполняете международные обязательства», - заявлял Мамалыга.

Напомним, польские пограничники задержали Мазура 9 ноября, когда он вместе другими украинцами ехал в Варшаву для участия в конференции. Причиной задержания одного из лидеров УНА-УНСО стало то, что Россия подала его в международный розыск, обвинив в участии в Чеченских войнах в 1994-2000 годах. Игорь Мазур отверг эту информацию.

«Я не участвовал в боевых действиях, я был на территории Чечни в то время, но мы приехали туда как журналисты, и я работал в пресс-центре «Свободный Кавказ», - отметил он в Люблине.

До завершения судебного процесса по экстрадиции украинца в Россию или отказе в ней Игорь Мазур находился в Польше на поруках генерального консула Украины в Люблине Василия Павлюка.

14 ноября Игорь Мазур вернулся в Украину.