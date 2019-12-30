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Украина и «Газпром» подписали мировое соглашение по международному арбитражу в деле об обязательствах российской компании оплатить около 7,4 млрд долл. штрафа Антимонопольному комитету Украины. Об этом в Facebook сообщил заместитель министра юстиции Украины Иван Лищина.

«Украина и Газпром подписывают мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальна, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировые соглашения в инвестиционных арбитражах, по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию. И, что еще более важно, подписание соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом, к которым стремилась Украина», - отметил он.

Напомним, мировое соглашение Газпрома и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд является частью пакетного договора по транзиту газа.

20 декабря Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

В Нафтогазе признали, что существует риск, когда Россия может отказаться от транзита газа через Украину, а Украина уже отозвала свои иски против российского Газпрома.
ForUm

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