На сайте правительства в субботу, 21 декабря, опубликован протокол встречи по газу между представителями Евросоюза, Украины и России, а также компаний Оператора ГТС Украины, Нафтогаза и Газпрома.

Накануне стало известно, что Россия и Украина подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.

Перед этим в Офисе президента состоялся брифинг министра энергетики Алексея Оржеля и исполнительного директора Нафтогаза Юрия Витренко, на котором рассказали, о чем договорились на газовых переговорах.

В частности, были названы сроки нового соглашения и объемы транзита газа. Также стороны урегулировали вопросы с судебными спорами.

Напомним, Украина и РФ окончательно договорились по транзиту газа.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Россия предложила выплатить Украине около 3 миллиардов долларов в соответствии с решением Стокгольмского арбитража в споре между Газпромом и Нафтогазом.

19 декабря заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам.

В свою очередь исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что соглашение по транзиту газа требует дополнительного согласования на политическом уровне.

20 декабря в Минске продолились переговоры по транспортировке газа в трехстороннем формате.