Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с Газпромом по штрафу от Антимонопольного комитета на $7,4 млрд.

Соответствующее распоряжение от 27 декабря 2019 года № 1372-р было опубликовано на Правительственном портале.

«Одобрить проект мирового соглашения в деле по иску ПАО Газпром к государству Украина, которое рассматривается арбитражным трибуналом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом комиссии ООН по правам международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019−10», — указано в распоряжении.

Мировое соглашение уполномочен подписать министр юстиции Денис Малюська.

Напомним, что мировое соглашение Газпрома и АМКУ по штрафу на $7,4 млрд является частью пакетного договора по транзиту газа.