Среди 76 освобожденных из плена украинцев 4 – бойцы сил специальных операций ВСУ.

Об этом сообщило Командование ССО.

«29 декабря 2019 года в рамках выполнения договоренностей по обмену военнопленных наконец вернулись из российского плена четверо воинов специального назначения», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, состояние военнослужащих удовлетворительное, однако им предстоит дальнейшее медицинское и психологическое обследование.

Как сообщал ForUm, 29 декабря на КПВВ «Майорское» состоялся обмен удерживаемыми лицами между Украиной и ОРДЛО. В Украину вернулись 76 человек. Среди освобожденных – журналист Станислав Асеев, а также 12 военнослужащих.

Полный список освобожденных.

Украина отдала боевикам 127 человек, еще 17 отказались участвовать в обмене.