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Небольшой контингент сил специального назначения Канады направлен в Украину в целях оказания помощи украинским военным в деле противостояния угрозам со стороны России, сообщил канадский телеканал Global News без ссылок на источники.

«Подразделения канадского спецназа «были развернуты в Украине на фоне растущей напряженности в отношениях между военным альянсом НАТО и Россией», - говорится в сообщении телеканала, передает Интерфакс-Украина.

Эти действия «предприняты в связи с тем, что дипломатические переговоры, направленные на предотвращение вооруженного конфликта в Украине, сорвались, и, по оценкам, 100 тыс. российских военнослужащих остаются на границе с Украиной», отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что в задачу подразделения входит также разработка планов эвакуации из Украины канадского дипломатического персонала «в случае полномасштабного вторжения».

Как сообщают СМИ, представитель командования сил специальных операций заявил, что оно не может подтвердить это сообщение, но отметил, что поддержка украинским силам безопасности периодически оказывается с осени 2020 года.

Министр иностранных дел Канады Мелани Жоли накануне прибыла с двухдневным визитом в Киев.

Как сообщил украинский МИД, «главы украинской и канадской дипломатий проведут переговоры, ключевыми темами которых станут противодействие российской агрессии, консолидация дальнейших шагов по сдерживанию РФ, укрепление сектора безопасности Украины».

В понедельник Жоли уже провела встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.
ForUm

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