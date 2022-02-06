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Более 100 британских элитных военных отправили в Украину из-за опасений неизбежного вторжения России. Спецподразделения будут помогать учить украинских спецназовцев тактике борьбы с боевиками, снайперским навыкам и противостоять диверсиям.

Как передает ТСН, об этом сообщает Mirror.

"В регион направлено спецподразделение Великобритании, чтобы помочь с учениями украинским военным. Они имеют широкий набор навыков, которые, несомненно, будут очень полезны украинским силам", — говорится в сообщении.

По меньшей мере, 1500 британских военнослужащих, прошедших зимнюю подготовку, также базируются в граничащей с Россией Эстонии.

Тем временем Россия начала оборудовать десятки военно-полевых госпиталей вблизи своей границы с Украиной, что усугубляет опасения по поводу неизбежного вторжения. Источники разведки утверждают, что врачи, медсестры и медицинские материалы, включая тысячи литров крови и плазмы прибыли в регион, где бои будут наиболее интенсивными.

Напомним, что Российская Федерация сосредоточила на границе примерно 70% боевого могущества, необходимого ей для полномасштабного вторжения в Украину.
ForUm

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