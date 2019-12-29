Под Горловкой стартовал обмен пленными между «ДНР» и «ЛНР», с одной стороны, и Украиной, с другой.
Об этом сообщает Офис президента Украины.
Также, подтвердила начало обмена украинский омбудсмен Людмила Денисова.
«В эти минуты в майорских в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину», — написала она.
На месте происшествия находится мой представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и общественный активист Андрей Чуйко, которым было поручено осуществить мониторинг состояния соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию.
На Донеччині на КПВВ «Майорське» розпочався процес звільнення утримуваних осіб. pic.twitter.com/gBqMXM8wCa— Офіс Президента (@APUkraine) 29 декабря 2019 г.
Напомним, что 29 декабря может произойти обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР/ЛНР».
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