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Под Горловкой стартовал обмен пленными между «ДНР» и «ЛНР», с одной стороны, и Украиной, с другой.

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Также, подтвердила начало обмена украинский омбудсмен Людмила Денисова.

«В эти минуты в майорских в Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на Родину», — написала она.

На месте происшествия находится мой представитель Уполномоченного по защите прав военнослужащих Олег Чуйко, консультант Александр Денисов и общественный активист Андрей Чуйко, которым было поручено осуществить мониторинг состояния соблюдения прав и свобод граждан Украины во время передачи на подконтрольную правительству Украины территорию.

Напомним, что 29 декабря может произойти обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР/ЛНР».
ForUm

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