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Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что обмен пленными планируется на 29 декабря. Об этом он заявил в ходе рабочего визита в Ивано-Франковскую область, передают местные СМИ.

В то же время Зеленский не стал комментировать формулу обмена пленными.

«Честно говоря, я не люблю… мы еще не осуществили эту самую сложную задачу этого года, скажем так. Должен быть обмен завтра… должен быть. Мы ждем этого, но пока должна быть полностью завершена верификация всех людей», - заявил он.

Напомним, боевики «ДНР» назвали формулу обмена пленными.
ForUm

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