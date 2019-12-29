В воскресенье, 29 декабря, украинская патрульная полиция закрыла дорогу к контрольному пункту въезда-выезда Майорское (Донецкая область), где должен пройти обмен пленными.
Об этом сообщает журналист Громадьского с места событий. По его информации, обмен должен начаться в 11:00.
До этого проезд к КПВВ Майорское, где должен произойти обмен, был свободным. Однако сам пункт пропуска сегодня не работает «по техническим причинам».
Напомним, что 29 декабря может произойти обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР/ЛНР».
В «ЛНР» заявили, что уже выехали на место обмена удерживаемыми.
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