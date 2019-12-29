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В воскресенье, 29 декабря, украинская патрульная полиция закрыла дорогу к контрольному пункту въезда-выезда Майорское (Донецкая область), где должен пройти обмен пленными.

Об этом сообщает журналист Громадьского с места событий. По его информации, обмен должен начаться в 11:00.

Примерно за полтора-два часа до этого полицейские выставили пост за селом Отрадовка. Полицейские останавливают все гражданские автомобили и сообщают водителям, что дальше проезд запрещен, пока не закончится обмен.

До этого проезд к КПВВ Майорское, где должен произойти обмен, был свободным. Однако сам пункт пропуска сегодня не работает «по техническим причинам».

Напомним, что 29 декабря может произойти обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР/ЛНР».

В «ЛНР» заявили, что уже выехали на место обмена удерживаемыми.
ForUm

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