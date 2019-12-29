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Представители самопровозглашенной «Луганской народной республики» заявили, что выехали на обмен удерживаемыми лицами с украинской стороной.

Об этом сообщает ресурс боевиков.

«Сегодня 29 декабря 2019 года, мы отправляемся на пропускной пункт «Майорское» в «ДНР» для того, чтобы провести обмен удерживаемыми лицами с территории Украины и на территории «республик», — сообщила представитель «ЛНР» в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Трехсторонней контактной группы.

Она отметила, что 28 декабря «была достигнута договоренность по спискам» и «составлены окончательные списки».

В то же время Кобцева добавила, что, поскольку «часть обмениваемых людей может отказаться пересекать линию соприкосновения в процессе обмена, точная формула обмена будет известна только в момент обмена».

Напомним, что 29 декабря может произойти обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и боевиками «ДНР/ЛНР».
ForUm

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