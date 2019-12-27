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Красногвардейский райсуд Днепра выпустил из-под стражи украинку Дарью Мастикашеву, подозреваемую в государственной измене. Также ее готовят к обмену. Об этом hromadske сообщил адвокат Валентин Рыбин.

Также из-под стражи освободили другого подозреваемого — Александра Каратая.

Отец адвоката Владимир Рыбин написал в Facebook написал о том, что суд утвердил соглашение о признании вины в обмен на освобождение «за отбытие» без конфискации имущества и прекращения уголовного производства.

С августа 2017 года Дарью Мастикашеву и Александра Каратая подозревают в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 28 (совершение преступления группой лиц), частью 1 статьи 111 (государственная измена), частью 1 статьи 263 незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Им инкриминируют действия, направленные «в ущерб суверенитету и информационной безопасности Украины», а именно то, что в 2017 году они организовали выезд в Россию бывших украинских военных, участников боевых действий на Донбассе, под предлогом работы на строительных объектах. Как считает обвинение, в России бывшие бойцы должны были использоваться в диверсиях, срежиссированных российскими спецслужбами.

Напомним, 26 декабря Жовтневый районный суд вынес решение об изменении меры пресечения четверым подозреваемым в деле о захвате здания Мариупольского ГУВД 9 мая 2014 года. Их отпустили из-под стражи под личные обязательства.

Подозреваемый в причастности к гибели 10 спецназовцев на Донбассе в 2014 году Николай Бутрименко внесен в список на обмен удерживаемыми лицами между Киевом и неподконтрольными территориями Донбасса.
ForUm

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