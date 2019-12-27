также в разделеЭкономика
В Украине уменьшилась средняя зарплата 13
Украинцам разрешили самостоятельно выбирать банк для получения выплат 10
Еврокомиссия: Оператор ГТС Украины может работать по законам ЕС 14
В обменниках резко подорожал доллар 48
Кабмин отменил ограничения монетизации льгот на комуслуги 12
Украина взыскала первый штраф за полеты в Крым 47
Гончарук: Местные власти уже снижают тарифы на тепло 42
РосСМИ: Украина и Россия отказались от взаимных претензий по газу 56
Гончарук установил дедлайн для закрытия нелегальных заправок 35
«Нафтогаз» в четверг перечислил в госбюджет 13 млрд грн 23
Укрепление гривни и слабый импорт: госбюджет недополучил 51 миллиард налогов 27
Кабмин обязал Нафтогаз уплатить в госбюджет 8,5 миллиарда 19
Украинцам будут присылать отдельную платежку за доставку газа 194
Сети АЗС снова снизили цены на топливо 42
Гончарук допустил пересмотр госбюджета в связи с укреплением гривни 22
Кабмин создал штаб для борьбы с падением промпроизводства 16
Курс гривни снова установил четырехлетний рекорд 43
Нафтогаз и Газпром намерены сегодня окончательно договориться по транзиту газа 77

Ряд розничных операторов 27 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина в пределах 20–90 коп./л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

На 50 коп./л бензины подешевели на станциях SOCAR, UPG «Автотранс», Marshal.

В пределах 20–90 коп./л цены на все виды топлива снизили  Shell, БРСМ-Нафта, BVS, «Укр-Петроль».

Розничные цены опускаются с 5 декабря. После встречи руководства крупнейших операторов рынка с Президентом Владимиром Зеленским 23 декабря, снижение цен усилилось.

По данным «А-95», с начала декабря ОККО и WOG  снизили цены бензина и ДТ на 2,3 грн/л или на 8%. Glusсo — на 2 грн/л или на 7%. Крупнейшая в стране розничная сеть группы «Приват» в декабре опустила цены на 1 грн/л или 3,6%.

Напомним, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо

На следующий день после встречи цены на АЗС снизились в пределах 0,5–1 грн/л.

Сети автозаправочных станций ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 коп./л. 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1731 грн.
16
Теги