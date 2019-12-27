Ряд розничных операторов 27 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина в пределах 20–90 коп./л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

На 50 коп./л бензины подешевели на станциях SOCAR, UPG «Автотранс», Marshal.

В пределах 20–90 коп./л цены на все виды топлива снизили Shell, БРСМ-Нафта, BVS, «Укр-Петроль».

Розничные цены опускаются с 5 декабря. После встречи руководства крупнейших операторов рынка с Президентом Владимиром Зеленским 23 декабря, снижение цен усилилось.

По данным «А-95», с начала декабря ОККО и WOG снизили цены бензина и ДТ на 2,3 грн/л или на 8%. Glusсo — на 2 грн/л или на 7%. Крупнейшая в стране розничная сеть группы «Приват» в декабре опустила цены на 1 грн/л или 3,6%.

Напомним, 23 декабря президент Украины Владимир Зеленский призвал сети АЗС снизить цены на топливо.

На следующий день после встречи цены на АЗС снизились в пределах 0,5–1 грн/л.

Сети автозаправочных станций ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 коп./л.