Сети автозаправочных станций ОККО и WOG 26 декабря снизили цены дизельного топлива и бензина еще на 50 коп./л. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на данные ежедневного мониторинга розничного рынка нефтепродуктов.

Также 26 декабря на 90 коп./л все виды топлива подешевели на станциях Glusco. В пределах 33–65 коп./л цены снизили KLO, Shell, UPG, SOCAR, Chipo, «Автотранс». В сети «Параллель» бензины подешевели на 70 коп./л, ДТ — на 80 коп./л.

Это второе снижение розничных цен крупными операторами после встречи с Президентом Владимиром Зеленским, которая состоялась 23 декабря.

Напомним, на следующий день после встречи цены на АЗС снизились в пределах 0,5–1 грн/л.

По данным «А-95», с начала декабря ОККО и WOG снизили цены бензина и ДТ на 2,3 грн/л или на 8%. Glusсo — на 2 грн/л или на 7%. Крупнейшая в стране розничная сеть группы «Приват» в декабре опустила цены на 1 грн/л или 3,6%.