Местные власти начали пересматривать тарифы на отопление для населения, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

«Ранее Правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%», - заявил он.

Напомним, 24 декабря Кабинет Министров принял решение, которое позволяет пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%.