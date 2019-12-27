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Местные власти начали пересматривать тарифы на отопление для населения, заявил премьер-министр Алексей Гончарук.  

«Ранее Правительство приняло решение, которое позволяет уменьшить сумму в платежке за тепло до 30%. Черкассы, Житомир, Кривой Рог, Обухов и много других городов уже пересматривают тарифы. Яркий пример Кропивницкого - там сумма в платежке уже будет меньше на 28,7%», - заявил он.

Напомним, 24 декабря Кабинет Министров принял решение, которое позволяет пересчитать тариф и уменьшить сумму в платежке за тепло на 30%.
ForUm

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