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Конституционный суд признал неконституционным законопроект президента Владимира Зеленского №1027 о дополнительных основаниях для досрочного прекращения полномочий народного депутата. Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, передает LIGA.net.

«Конституционный Суд предоставил негативный вывод», - сообщил он.

По словам Вениславского, КСУ установил, что инициатива Зеленского не соответствует требованиям статьи 157 Конституции Украины. В то же время, с полным текстом решения суда Вениславский еще не ознакомился. Как сообщили LIGA.net в пресс-службе КСУ, вывод по законопроекту №1027 должен быть опубликован на сайте суда сегодня, 26 декабря.

Законопроект предполагал, что полномочия нардепа могут быть прекращены, если:

- депутат вышел из гражданства Украины или выехал на постоянное проживание за границу;

- суд установил, что депутат занимался «кнопкодавством»;

- депутат отсутствовал без уважительных причин на трети пленарных заседаний Рады или комитета в течение одной сессии (по решению Верховного суда).

Напомним, 3 сентября Рада направила данный законопроект в КСУ.
ForUm

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