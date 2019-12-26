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Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что следователи органов прокуратуры по делам Майдана перейдут в Государственное бюро расследований после назначения нового директора ГБР. Об этом он сообщил на брифинге в Киеве, сообщает УНИАН.

«Эта группа (по делам Майдана. – Ред.) не развалилась. Есть департамент процессуальных руководителей, который является самостоятельным структурным подразделением, который уже сейчас проводит неотложные следственные действия. Например, был проведен следственный эксперимент в то время, когда мы потеряли полномочия по досудебному расследованию и дела были в процессе передачи в ГБР», - сказал генпрокурор.

По словам Рябошапки, в ГБР было создано специальное подразделение, которое будет заниматься расследованием дел Майдана. «Закон новый (о перезагрузке ГБР. – Ред.) предусматривает еще дополнительные штатные единицы для этого специального подразделения. Как только закон будет опубликован, будет назначен руководитель или исполняющий обязанности руководителя ГБР, мы завершим процесс, связанный с переходом следователей или прокуроров, которые захотят перейти в ГБР», - сказал он.

«Сейчас у нас есть варианты, как решить эту проблему с тем, чтобы люди не были уволены до того момента, как они перейдут к ГБР, я имею в виду тех следователей и прокуроров, которые работали над делами Майдана. Мы их юридически удержим, и они уволены не будут, кроме тех людей, которые захотят уволиться», - заверил генпрокурор.

Напомним, 3 декабря Верховная Рада проголосовала во втором чтении за президентский законопроект № 2116 «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюро расследований» касательно совершенствования деятельности Государственного бюро расследований».

24 декабря документ подписал президент.
ForUm

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