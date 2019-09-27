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Государственное бюро расследований заочно вручило подозрение экс-нардепу Константину Жеваго. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель председателя ГБР Ольга Варченко.

По ее словам, во время досудебного расследования установили, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках.

«Впоследствии, между финансовыми учреждениями (банком «Финансы и кредит» и иностранными банками) были заключены договора залога на сумму более 113 миллионов долларов США, которыми украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, которые были размещены на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.

В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка «Финансы и кредит» именно те 113 млн долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк «Финансы и кредит» был объявлен неплатежеспособным», - отметила Варченко.

 
ForUm

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