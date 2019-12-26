В Кремле уверяют, что у России есть технические средства для достройки «Северного потока-2» в «обозримой перспективе», несмотря на санкции США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, действительно ли у России есть собственный трубоукладчик, благодаря которому работа над «Северным потоком-2» может быть завершена через несколько месяцев, несмотря на санкции, он сказал: «Конкретику я вам давать не буду. Но, действительно, есть определенные мощности, которые позволяют надеяться на то, что удастся завершить работу в обозримой перспективе».

Он отметил, что не может обозначить конкретный срок, в который предполагается завершить работу. «Чем раньше, тем лучше», - добавил Песков.



Напомним, 20 декабря президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2020 финансовый год (начался 1 октября), который предусматривает введение санкций в отношении России, в частности, против операторов проекта «Северный поток-2».

Швейцарская компания Allseas приостановила участие в строительстве «Северного потока-2» из-за вступления закона в силу об оборонном бюджете США.