Участники Трехсторонней контактной группы планируют 23 декабря в ходе видеоконференции обсудить вопрос обмена пленными. Об этом в Facebook сообщила пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер.
«В продолжение работы по освобождению лиц, удерживаемых в ОРДЛО, видеоконференция Трехсторонней контактной группы назначена на понедельник, 23 декабря», – написала она.
Напомним, 18 декабря на заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе в Минске не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех».
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