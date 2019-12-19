На заседании Трехсторонней контактной группы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе 18 декабря в Минске не удалось договориться об обмене пленными по формуле «всех на всех». Об этом сообщил по итогам переговоров Специальный представитель председателя ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает Радио Свобода.

«Стороны основательно обсуждали вопросы обмена пленными, чтобы реализовать договоренности в Париже. Придется сделать еще шаги, чтобы достичь этого», - сказал Сайдик.

Главным вопросом была реализация парижской договоренности лидеров «нормандского четверки» по обмену пленными до Нового года.

Переговоры шли трудно, представители России не шли на уступки и на заседании гуманитарной подгруппы, и на встрече самой ТКГ, сказал представитель делегации Украины. Они требовали, чтобы Украина договаривалась с ОРДЛО.

Делегациям пришлось назначить еще одно заседание для обсуждения вопроса обмена, которое началось в 20:00 и затянулось до позднего вечера.

Представители ОРДЛО обвинили Украину в том, что она якобы не согласовывает механизм юридической очистки на обмениваемых лиц, то есть снятие с них судимости. Нет также ясности относительно количества лиц для обмена.

Обмен должен был произойти до Нового года, как договорились лидеры Украины, Германии, Франции и России на саммите в Париже. Но списки не согласованы, окончательных цифр на обмен пока нет, сказала представительница группировки «ДНР» Наталья Никанорова.

Вчера состоялось последнее заседание ТКГ под председательством Мартина Сайдика, он покидает пост спецпредставителя председателя ОБСЕ по Донбасса после четырех с половиной лет работы. На заседании в Минске была его преемница Хайди Грау, но от комментариев прессе она отказалась.

Напомним, 9 декабря в Париже в Елисейском дворце состоялась первая за три года встреча лидеров «нормандской четверки» Владимира Зеленского, Эммануэля Макрона, Ангелы Меркель и Владимира Путина.

По итогам саммита стороны договорились о всеобъемлющей имплементации режима прекращения огня до конца 2019 года, о разведении сил и средств на трех дополнительных участках до конца марта, об освобождении и обмене удерживаемых лиц, связанных с конфликтом, до конца года на основе принципа «всех на всех», о новых пунктах пропуска через линию разграничения и внедрении «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство.