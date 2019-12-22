Об этом глава правительства сказал в видеообращении.

«Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который скрылся, не заметили правоохранители специально, или случайно, сообщайте об этом нам», — сказал Гончарук.

Премьер попросил, чтобы граждане писали об этом в социальных сетях правительства, обращались в государственные органы и в Нацполицию по местонахождению.

Он уточнил, что игровые автоматы должны «полностью исчезнуть из Украины» до конца 2019 года.

Согласно его данным, в Украине функционировали около 8 тыс. игровых автоматов. За 2 дня правоохранители прекратили деятельность около пяти тысяч из них.