Премьер-министр Украины Алексей Гончарук попросил украинских граждан сообщать о существовании игровых автоматов, которые остались без внимания правоохранительных органов.
Об этом глава правительства сказал в видеообращении.
«Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который скрылся, не заметили правоохранители специально, или случайно, сообщайте об этом нам», — сказал Гончарук.
Премьер попросил, чтобы граждане писали об этом в социальных сетях правительства, обращались в государственные органы и в Нацполицию по местонахождению.
Он уточнил, что игровые автоматы должны «полностью исчезнуть из Украины» до конца 2019 года.
Согласно его данным, в Украине функционировали около 8 тыс. игровых автоматов. За 2 дня правоохранители прекратили деятельность около пяти тысяч из них.
Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что до 16 часов 20 декабря все игорные заведения в Украине должны быть закрыты.
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