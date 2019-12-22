также в разделеПолитика
В 23 регионах проходят выборы в ОТГ 7
СМИ: США заморозили военную помощь через час после разговора Зеленского и Трампа 16
Аналитик: Повесткой дня для межпарламентского формата Украина - Россия - Франция - Германия будет мирный план Медведчука 49
Украина создала межведомственную группу по развитию спиртовой отрасли 20
Зеленский ввел в действие решение СНБО по усилению кибербезопасности 19
Загороднюк: Военная помощь США позволит Украине закупить вооружение для обороны на море 12
Политический аналитик: У «слуг народа» нет такой межпарламентской площадки, как у Медведчука 46
Медведчук в Санкт-Петербурге встретился с лидерами стран СНГ 25
«Слуги народа» провели корпоратив на бывшем вертодроме Януковича 25
Ельченко: ФСБ имеет собственную сеть в ООН 19
КИУ: Лидеры «Слуги народа» манипулировали, оценивая 100 дней работы Рады 22
В Белом доме напомнили, что Трамп, а не Обама дал Украине $400 миллионов на оружие 33
Prensa Latina: Главный оппозиционер Украины Медведчук уверен в нежелании Зеленского выполнять Минские соглашения 73
Путин поддержал инициативу Медведчука о межпарламентском диалоге между Украиной, Россией, Германией и Францией 54
Зеленский о закрытии игорных заведений: Не хотите платить в бюджет, давайте по-другому 43
Рада закрыла последнее заседание в текущем году 28
Гончарук: На переговорах о транзите газа никто не сдает национальные интересы 20
«Москва была подчинена Киеву»: в МИД ответили Путину на «исконно русские земли» 50

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук попросил украинских граждан сообщать о существовании игровых автоматов, которые остались без внимания правоохранительных органов.

Об этом глава правительства сказал в видеообращении.

«Если вы знаете о существовании зала игрового автомата, который скрылся, не заметили правоохранители специально, или случайно, сообщайте об этом нам», — сказал Гончарук.

Премьер попросил, чтобы граждане писали об этом в социальных сетях правительства, обращались в государственные органы и в Нацполицию по местонахождению.

Он уточнил, что игровые автоматы должны «полностью исчезнуть из Украины» до конца 2019 года.

Согласно его данным, в Украине функционировали около 8 тыс. игровых автоматов. За 2 дня правоохранители прекратили деятельность около пяти тысяч из них.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что до 16 часов 20 декабря все игорные заведения в Украине должны быть закрыты.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

16
Теги