Российские корабли не смогут прокладывать газопровод Северный поток-2 вместо швейцарской компании Allseas, которая прекратила строительство из-за санкций США.

Об этом пишет S&P.

Отмечается, что российский корабль Фортуна имеет необходимое оборудование и мог бы продолжить прокладывать трубопровод, но его не разрешено использовать в территориальных водах Дании, ведь он не имеет системы динамического позиционирования.

Единственный российский корабль, который мог бы продолжить строительство Северного потока-2 — судно Академик Черский — находится на Дальнем Востока России, откуда ему предстоит плыть в Данию около 2 месяцев.

Напомним, накануне Трамп подписал оборонный бюджет США в размере $738 млрд, который включает санкции против газопровода Северный поток-2.