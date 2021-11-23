Россия будет адекватно реагировать на незаконные рестрикции против газопровода «Северный поток 2», заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Приметой времени уже много лет стало использование большинством государств Запада во главе с американцами политически мотивированных односторонних рестрикций, которые вводятся за все подряд, по поводу и без повода», - сказал он во вторник, выступая на форуме «Международная повестка российского бизнеса: вызовы, риски, стратегия взаимодействия с государством», передает Интерфакс.

По словам министра, «вопиющий пример - это то, что творят с «Северным потоком 2». «Со своей стороны реагируем на подобные недружественные шаги выверено, адекватно, руководствуемся задачами устойчивого поддержания отечественной экономики», - подчеркнул глава российского МИД.

Как отметил Лавров, при этом Россия старается продвинуть «собственную, позитивную повестку дня для обеспечения равноправного взаимодействия и баланса интересов в международных экономических отношениях без какой-либо дискриминации».

Ранее 23 ноября стало известно, что власти США намерены расширить санкционный список, нацеленный против «Северного потока 2»: они решили ввести ограничения против компании Transadria Ltd, которая базируется на Кипре, и принадлежащего ей судна Marlin.