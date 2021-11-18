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Из-за решения немецкого регулятора приостановить процедуру сертификации компании Nord Stream 2 AG ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» может быть отложен до марта следующего года.

Как сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

«Я ожидаю, что запуск «Северного потока-2» может быть отложен до марта 2022 года», - заявил один из источников.

Источник сослался на необходимость того, что российский «Газпром» должен создать общество с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Германии, добавив, что «Газпром» заявил, что начнет это делать.

Консорциум Nord Stream 2 должен создать дочернюю компанию, чтобы продемонстрировать наличие достаточного финансирования и независимости от российской материнской компании, прежде чем период сертификации снова возобновится.

16 ноября Федеральное сетевое агентство Германии временно приостановило процесс сертификации компании Nord Stream 2 AG как оператора российского газопровода «Северный поток-2».

После тщательного изучения документации агентство пришло к выводу, что сертифицировать оператор газопровода «Северный поток-2» можно будет только в том случае, если этот оператор будет организован в юридической форме в соответствии с немецким законодательством.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности начать поставки газа по «Северному потоку-2» на следующий день после получения соответствующего разрешения от германского регулятора.
ForUm

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