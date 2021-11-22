Украина, Еврокомиссия и ряд стран Евросоюза убеждены, что для «Северного потока 2» не должно быть никаких исключений из европейского законодательства, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Украина вместе с рядом стран ЕС и Еврокомиссией настаивает, что «Северный поток 2» должен быть полностью подчинен не только духу, но и букве Третьего энергетического пакета ЕС. Мы работаем над тем, чтобы России не удалось превратить «Северный поток 2» в северное оружие», - заявил он в эфире телеканала Украина 24 в воскресенье.

Кулеба добавил, что «Украина вместе с европейскими партнерами существенно затормозила реализацию этого проекта и выиграла много времени для лучших условий по противостоянию с Россией».

«Мы видим усилия юристов и лоббистов РФ, которые пытаются найти щели в европейском законодательстве и создать какие-то особые условия для «Северного потока 2». Но мы настаиваем, что исключений быть не должно», - подчеркнул он.

Третий энергетический пакет предусматривает либерализацию газового и электрического рынков ЕС.