Готовность Российской Федерации подписать с Украиной долгосрочный транзитный контракт по европейским правилам во многом связана с предстоящими санкциями США по газопроводу «Северный поток-2».

Такое мнение высказал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в эфире радио «НВ».

«Есть очень серьезные опасения у наших контрагентов относительно введения американских санкций. Я точно знаю, что лоббисты со стороны «Газпрома» в Сенате США приложили немало усилий и говорят: все хорошо, не переживайте, договор будет, санкции вводить не нужно», - приводит его слова Украинская правда.

Коболев выразил надежду, что президент США Дональд Трамп подпишет проголосованный в сенате законопроект и санкции вступят в силу, что «очень сильно поможет Украине и на переговорах, и в будущем».

Напомним, 17 декабря Сенат США одобрил закон об оборонном бюджете, в который вошли положения о санкциях против компаний, причастных к строительству «Северного потока-2»

Ранее оборонный бюджет с положениями о санкциях в отношении газопровода утвердила Палата представителей Конгресса США. Далее документ должен подписать президент Дональд Трамп.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что несмотря на строительство новых газопроводов, Россия намерена сохранить транзит газа через Украину.

Заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам.