В Конгрессе США согласовали оборонный бюджет на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов, в который заложено в частности выделение 300 миллионов долларов на нужды украинской армии, сообщает Укринформ со ссылкой на The New York Times.

«Закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону (NDAA) также подтверждает выделение $300 миллионов на финансирование Инициативы по оказанию содействия Украине в сфере безопасности, включая летальные средства обороны», - говорится в сообщении.

Кроме того, Конгресс США заложил в военный бюджет на 2020 год введение санкций относительно российской энергетики. В частности, ограничения будут введены в связи со строительством трубопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток».

Также отмечается необходимость запретить поставки в Турцию самолетов F-35 в связи с покупкой Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.

Документ также содержит ряд положений, направленных на преодоление потенциальных угроз со стороны Китая, включая необходимость предоставления отчетов о зарубежных инвестициях Китая и его военные отношения с Россией.

Ожидается, что он будет принят до конца 2019 года. В случае одобрения Конгрессом, документ будет передан на подпись президенту США.

Напомним, Сенат США поддержал выделение Украине 250 млн долларов в сфере безопасности в 2019 году.

29 августа стал известно, что Трамп поручил своей команде по нацбезопасности пересмотреть программу финансирования Украины.

12 сентября Госдепартамент США одобрил выплату Украине 141,5 миллиона долларов.

25 сентября Белый дом обнародовал текст телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, из-за которого в США начали процедуру импичмента.