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В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком следственном изоляторе разоблачен тайник, в котором заключенные хранили большое количество запрещенных предметов. Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

Среди них:

более 100 литров водки:

83 колоды игральных карт;

устройства для нанесения татуировок;

44 мобильных телефона;

30 зарядных устройства для телефонов;

2 игровых приставки;

около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки;

ключи от камерных дверей;

устройства для перебросов запрещенных предметов;

дрожжи и закваска для самогоноварения;

фишки для покера;

колюще-режущее и рабочий инструмент;

наркотические средства и устройства для их употребления.

Изъятые запрещенные предметы задокументированы в установленном законодательством порядке, будет проведено служебное расследование.

Обыски мероприятия в учреждении продолжаются.

Напомним, в государственном учреждении «Кропивницкий следственный изолятор» из-за бунта введен особый режим.
ForUm

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