В рамках проведения мероприятий по поддержанию правопорядка в Кропивницком следственном изоляторе разоблачен тайник, в котором заключенные хранили большое количество запрещенных предметов. Об этом сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.
Среди них:
более 100 литров водки:
83 колоды игральных карт;
устройства для нанесения татуировок;
44 мобильных телефона;
30 зарядных устройства для телефонов;
2 игровых приставки;
около 1,5 кг янтаря и устройства для его обработки;
ключи от камерных дверей;
устройства для перебросов запрещенных предметов;
дрожжи и закваска для самогоноварения;
фишки для покера;
колюще-режущее и рабочий инструмент;
наркотические средства и устройства для их употребления.
Изъятые запрещенные предметы задокументированы в установленном законодательством порядке, будет проведено служебное расследование.
Обыски мероприятия в учреждении продолжаются.
Напомним, в государственном учреждении «Кропивницкий следственный изолятор» из-за бунта введен особый режим.
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