У психіатричній лікарні у Німеччині ув'язнені підняли бунт

У психіатричній лікарні для злочинців у німецькій федеральній землі Північний Рейн-Вестфалія спалахнув бунт, повідомляє Bild.

Інцидент стався у лікарні, яка знаходиться у громаді Бедбург-Хау. Ц суботу вранці 27-річний пацієнт збудував барикади, при цьому він перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння і був надзвичайно агресивним. Як він отримав доступ до алкоголю не зрозуміло.

Після цього інші пацієнти висловили солідарність з бунтарем і також почали зводити барикади та підпалювати меблі. Загалом, за даними поліції, у заворушеннях брали участь п'ятеро людей.

Пацієнтів, які не приєдналися до бунтівників, вивели з будівлі. До клініки викликали спецназ, а пожежники намагалися загасити пожежі у будівлі лікарні.

Близько 13:15 за місцевим часом (14:15 за Києвом) спецназівці увійшли до будівлі клініки, а о 13:40 (14:40) поліція підтвердила, що операцію з заспокоєння бунтівників завершено.

Учасники заворушень здалися, коли побачили велике скупчення поліції. Після цього правоохоронці обшукали всю будівлю.

Нагадаємо, у травні 2021 року в Гвателмалі внаслідок тюремного бунту загинули шестеро в'язнів. Вони скаржилися на насильство та здирство з боку начальника в'язниці та охорони.