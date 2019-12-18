В государственном учреждении «Кропивницкий следственный изолятор» введен особый режим, сообщает Администрация Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

«Учитывая случай группового неповиновения среди лиц, взятых под стражу, имевший место 16.12.2019 в государственном учреждении «Кропивницкий следственный изолятор», руководствуясь статьей 19 Закона Украины «О предварительном заключении», начальником Южного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции принято решение о введении в учреждении особого режима», - говорится в сообщении.

На период введения особого режима в учреждении усилена охрана, надзор за заключенными и осужденными, прекращены все мероприятия, проводимые с такими лицами, а также предоставление свиданий и принятие посылок и передач, осуществляются другие предусмотренные законодательством режимные мероприятия.

В агентстве информируют, что особый режим может быть введен сроком до 30 дней. О прекращении особого режима будет сообщено дополнительно.

Сейчас администрацией учреждения проводятся соответствующие режимные меры для поддержания надлежащей управляемой оперативной обстановки.

Напомним, накануне, 17 декабря, о бунте в СИЗО сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький.

«Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее (есть подозрение, что не только избил). После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация неуправляемая администрацией», - написал он в Facebook.