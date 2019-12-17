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Экс-глава Государственной пенитенциарной службы Украины Сергей Старенький заявил о бунте в следственном изоляторе в Кропивницком.

«Один из заключенных напал на женщину-психолога и избил ее (есть подозрение, что не только избил). После этого начал призывать других заключенных его поддержать. Те вышли из камер и совершили неповиновение и беспорядок… Поступает информация, что бунт продолжается. Под контролем заключенных сегодня утром два корпуса. Ключи у сотрудников забрали. Ситуация неуправляемая администрацией», - написал он в Facebook.
ForUm

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