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Во время переговоров о продлении транзита российского газа через газотранспортную систему Украины, украинская делегация не будет «сдавать интересы государства». Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время часа вопросов к правительству, передает hromadske.

Он отметил, что сейчас, по состоянию на 11:00 утра 20 декабря, украинская делегация проводит переговоры о транзите газа с Россией.

«Последние две недели, сложный процесс. Там так же «зрады» нет. Никто не сдает национальные интересы. Наши коллеги просто сейчас находятся на переговорах, а мы ... сейчас идем продолжать заседание правительства по газовому вопросу», — сообщил Гончарук.

Напомним, 19 декабря заместитель председателя Еврокомиссии Марош Шефчович заявил, что по итогам трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС относительно нового транзитного контракта, стороны достигли предварительного согласия по всем ключевым вопросам.

В свою очередь исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко заявил, что соглашение по транзиту газа требует дополнительного согласования на политическом уровне.

20 декабря в Минске продолжатся переговоры по транспортировке газа в трехстороннем формате. 
ForUm

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