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Сарненский суд Ривненской области признал директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника виновным в административном нарушении во время отдыха в Ривненской области и присудил штраф. Об этом заявил адвокат Сытника Владислав Кича, сообщает «Украинская правда».

«Да, действительно было решение, было провозглашено. Решение вступило в законную силу, я пишу апелляцию. 10 дней дается срок на подачу апелляции», – отметил он.

Сытника признали виновным и присудили штраф в размере 200 необлагаемых минимумов (3400 грн).

Напомним, Генпрокуратурой в отношении Сытника были составлены админпротоколы касательно его отдыха в охотничьем хозяйстве в Ровенской области, который якобы оплатили другие люди и директор НАБУ не указал сумму в декларации. Сытник якобы не оплатил средства за проживание в ходе своего отдыха в сумме 25 000 гривен.

 
ForUm

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