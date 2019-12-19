Бывший глава администрации президента Януковича Андрей Портнов признал, что подал заявление о якобы совершении пятым президентом Украины Петром Порошенко государственной измены не из-за наличия юридических оснований, а потому, что Порошенко «начал собирать майданы».

Об этом пишет адвокат пятого президента Игорь Головань в блоге на Украинской правде.

«Начинающий журналист Андрей Портнов 15 декабря устроил в эфире телеканала «112 Украина» сеанс саморазоблачения. Он прямо заявил, что подал заявление о якобы совершении пятым Президентом Украины государственной измены не из-за наличия юридических оснований, а потому, что Порошенко «начал собирать майданы», - отметил он.

По его словам, подавая заявление, Портнов понимал, что никаких правонарушений Порошенко не совершал, а потому ни одного приговора по заявлению Портнова принято быть не может.

«Портнов признал, что настоящей целью подачи заявления было создание негативного информационного повода по Петру Порошенко, попытка помешать его деятельности, а также сбор информации об обстоятельствах согласования Минских договоренностей», - написал Головань.

Он подчеркнул, что Портнов не мог не знать, что президент Порошенко не подписывал и не согласовывал ни одного документа, который бы противоречил национальным интересам Украины.

«Как и первое заявление Портнова в ГБР по «делу моряков», заявление о Минских договоренностях имеет целью ослабление позиций Украины на международной арене в интересах государства-агрессора», - подчеркнул Головань.

Он отметил, что поскольку в действиях Портнова возможно наличие состава преступления, предусмотренного статьями 383 (заведомо ложное сообщение о совершении преступления) и 344 (вмешательство в деятельность государственного деятеля) УК Украины, он подал генпрокурору соответствующее заявление.

Как сообщал ForUm, 10 декабря Государственное бюро расследований открыло уголовное производство относительно возможной государственной измены пятого Президента Украины Петра Порошенко при подписании им Минских соглашений (по ч. 1 ст. 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса Украины).

Расследование инициировано после обращения бывшего заместителя главы Администрации президента времен Януковича Андрея Портнова.

Ранее ГБР начало расследование 13 уголовных дел, в которых фигурирует Порошенко. В большинстве из них заявителем выступает Портнов.