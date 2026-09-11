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Столиця

Столичний адвокат обіцяв за $5 мільйонів «закрити» кримінальне провадження

Столичний адвокат обіцяв за $5 мільйонів «закрити» кримінальне провадження

СБУ спільно з ДБР та Офісом генпрокурора викрили адвоката, який вимагав 5 млн. доларів США за сприяння у закритті кримінального провадження.

Правник запропонував фігуранту у справі про шахрайство, підроблення документів та легалізацію доходів «вирішити питання» з правоохоронцями, повідомляє СБУ.

За 5 млн. доларів США адвокат обіцяв підозрюваному, який наразі перебуває за кодоном, використати власні зв’язки та вплив для припинення кримінального переслідування. 

Адвокат гарантував, що надалі його «клієнта» не притягуватимуть до відповідальності, не оголосять у міжнародний розшук та не передаватимуть інформацію про нього до Інтерполу.  

За винагороду він обіцяв не допустити арешту рахунків і майна фігуранта. 

Співробітники СБУ затримали адвоката у приміщенні одного з банків у Печерському районі столиці під час одержання «авансу» - 3 млн. 800 тис доларів США. 

Щоб замаскувати передачу коштів, фігурант заздалегідь замовив у фінансовій установі аналогічну суму готівки. Його план полягав у тому, щоб одразу після отримання грошей замінити їх на інші банкноти та ускладнити подальше документування злочину. 

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (зловживання впливом). 

Зловмиснику загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. 

Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин правопорушення, а також інших осіб, які можуть бути до нього причетними.

Фото: СБУ.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

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