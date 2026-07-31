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Суспiльство

Роман Червінський вигнав адвоката Глобу після того, як останній обібрав колег розвідника?

Роман Червінський вигнав адвоката Глобу після того, як останній обібрав колег розвідника?

Схоже, адвокат Костянтин Глоба виявився не тільки людиною, яка ймовірно пограбувала власну дружину (до речі, дружина нібито забрала в нього її автівку і все майно), а й людиною, яка позиціонувала себе як захисник військових, а насправді нібито виявивлася шахраєм, який ймовірно пограбував військового, причому дріб'язково: нібито забрав в нього останню тисячу, яку той отримав як виплату за участь у військових діях.

Деталі про конфлікт з дружиною ЗМІ описали раніше, повідомляє Фраза.

Роботу Костянтин Глоба нібито не виконав, зник, на телефони перестав відповідати. І це, схоже, лише частина айсбергу. Схоже, він останній рік оббирав військових, рекламуючи, що він є адвокатом всіх військових, хоча, схоже, насправді ніколи таким не був і нічого спільного зі справжнім захистом військових, ймовірно, не має. Деталі читайте тут.  

Він також є, ймовірно, ухилянтом, який сховався в Закарпатському ТРО. Про це раніше виходило окреме розслідування. А зараз він нібито досі продовжує ховатися від служби. Деталі читайте тут.

Адвокат, який ймовірно грабує військових, це, як здається - клеймо. Отже, напевно, багатьом клієнтам варто придивитися до цієї людини, щоб він нібито не обібрав їх так само, як нібито обібрав військового.

Є також інформация, що Роман Червінський нібито вигнав адвоката Глобу. 

А колеги в справі та колишні військові Азову, зокрема Василь Вінниченко, вже подали скаргу на позбавлення адвоката Глоби свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю та звернулися з відкритим листом щодо пошуку тих, хто також був ймовірно ошуканий Костянтином Глобою:

Василь Вінниченко у своєму ФБ пише: 

"Як колишній військовослужбовець, який проходив службу у складі ССО «Азов» (м. Київ), 5-го окремого батальйону імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Національної гвардії України та 78-го окремого полку спеціального призначення Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, я не можу залишатися осторонь, коли йдеться про можливе порушення прав моїх побратимів.

Сьогодні я адвокат. І для мене захист військовослужбовців — це не маркетинг і не гучні гасла, а професійний обов’язок.

Із матеріалів, які мені були надані, вбачається, що військовослужбовець та його родина заявляють про отримання неналежної правничої допомоги з боку адвокатського об’єднання «Глоба та Глоба». Якщо ці обставини підтвердяться, така поведінка є несумісною зі стандартами адвокатської професії та підриває довіру до всієї адвокатури.

Я прийняв рішення здійснювати правовий захист цього військовослужбовця та його родини. Будуть використані всі передбачені законом механізми для захисту їхніх прав та надання належної правової оцінки викладеним обставинам".

 

Теги:

адвокатРоман ЧервінськийГлоба
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