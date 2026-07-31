Роман Червінський вигнав адвоката Глобу після того, як останній обібрав колег розвідника?

Схоже, адвокат Костянтин Глоба виявився не тільки людиною, яка ймовірно пограбувала власну дружину (до речі, дружина нібито забрала в нього її автівку і все майно), а й людиною, яка позиціонувала себе як захисник військових, а насправді нібито виявивлася шахраєм, який ймовірно пограбував військового, причому дріб'язково: нібито забрав в нього останню тисячу, яку той отримав як виплату за участь у військових діях.

Деталі про конфлікт з дружиною ЗМІ описали раніше, повідомляє Фраза.

Роботу Костянтин Глоба нібито не виконав, зник, на телефони перестав відповідати. І це, схоже, лише частина айсбергу. Схоже, він останній рік оббирав військових, рекламуючи, що він є адвокатом всіх військових, хоча, схоже, насправді ніколи таким не був і нічого спільного зі справжнім захистом військових, ймовірно, не має. Деталі читайте тут.

Він також є, ймовірно, ухилянтом, який сховався в Закарпатському ТРО. Про це раніше виходило окреме розслідування. А зараз він нібито досі продовжує ховатися від служби. Деталі читайте тут.

Адвокат, який ймовірно грабує військових, це, як здається - клеймо. Отже, напевно, багатьом клієнтам варто придивитися до цієї людини, щоб він нібито не обібрав їх так само, як нібито обібрав військового.

Є також інформация, що Роман Червінський нібито вигнав адвоката Глобу.

А колеги в справі та колишні військові Азову, зокрема Василь Вінниченко, вже подали скаргу на позбавлення адвоката Глоби свідоцтва на зайняття адвокатською діяльністю та звернулися з відкритим листом щодо пошуку тих, хто також був ймовірно ошуканий Костянтином Глобою:

Василь Вінниченко у своєму ФБ пише:

"Як колишній військовослужбовець, який проходив службу у складі ССО «Азов» (м. Київ), 5-го окремого батальйону імені Героя України генерал-майора Сергія Кульчицького Національної гвардії України та 78-го окремого полку спеціального призначення Десантно-штурмових військ Збройних Сил України, я не можу залишатися осторонь, коли йдеться про можливе порушення прав моїх побратимів.

Сьогодні я адвокат. І для мене захист військовослужбовців — це не маркетинг і не гучні гасла, а професійний обов’язок.

Із матеріалів, які мені були надані, вбачається, що військовослужбовець та його родина заявляють про отримання неналежної правничої допомоги з боку адвокатського об’єднання «Глоба та Глоба». Якщо ці обставини підтвердяться, така поведінка є несумісною зі стандартами адвокатської професії та підриває довіру до всієї адвокатури.

Я прийняв рішення здійснювати правовий захист цього військовослужбовця та його родини. Будуть використані всі передбачені законом механізми для захисту їхніх прав та надання належної правової оцінки викладеним обставинам".