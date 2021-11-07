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Украина сегодня входит в тройку (из 47) стран Европы с наибольшим количеством проигранных дел в Европейском суде по правам человека.

Об этом в эфире Общественного радио сказал руководитель Департамента противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной областях Офиса генпрокурора Юрий Белоусов, передает Укринформ.

"Это очень негативно влияет на имидж страны. Кроме того, Украина ежегодно из госбюджета выплачивает сотни тысяч евро компенсации жертвам пыток по искам в ЕСПЧ", – подчеркнул он.

Недавно в Украине утвердили Стратегию противодействия пыткам. Основные идеи стратегии в том, чтобы рассказать обществу о масштабах и последствиях пыток в деятельности правоохранителей. А также объяснить, что делать в случаях пыток, содействовать эффективному расследованию и разработать единые стандарты фиксирования телесных повреждений.
ForUm

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