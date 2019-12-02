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Прокуратура Нидерландов заявила, что российская сторона сознательно позволила боевику Владимиру Цемаху, подозреваемому в причастности к катастрофе самолета MH17 на Донбассе, уехать из страны, чтобы не выдавать его Нидерландам.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на заключение Национальной прокуратуры Нидерландов по запросу российской стороне на выдачу Цемаха.

«Национальная прокуратура пришла к выводу, что Россия сознательно признала, что Цемах покинул ее территорию, и тем самым отказалась удовлетворять запрос Нидерландов. Это должно было произойти на основе европейского договора об экстрадиции», - говорится в документе.

В прокуратуре напомнили, что Владимир Цемах проходит по делу как подозреваемый, однако решения о том, следует ли его привлекать к ответственности, еще нет, для этого нужно больше доказательств.

Прокуратура проинформировала о своем выводе как российскую сторону, так и родственников жертв катастрофы.

Впрочем, как отметили в прокуратуре, ситуация вокруг Цемаха не повлияет на судебный процесс вокруг катастрофы MH17, который должен начаться 9 марта 2020 года.

Как сообщал ForUm, 5 сентября Киевский апелляционный суд освободил из-под ареста гражданина Украины, бывшего боевика группировки «ДНР» Владимира Цемаха под личное обязательство.

Как предполагают, Цемах среди лиц, которых Россия хочет видеть в списке для обмена удерживаемыми лицами с Украиной.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся масштабный обмен удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

В рамках обмена Украина выдала России 35 человек, в том числе Цемаха.

В МИД Нидерландов подтвердили, что Цемаха допросили перед отправкой в Москву. 
ForUm

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