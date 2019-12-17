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Сегодня, 17 декабря, в центре Киева на улице Институтской умер мужчина, сообщили в пресс-службе столичной полиции.

«Сегодня в 11:30 на линию 103 поступила информация о том, что мужчине на улице Институтской, 16 (за несколько кварталов от места проведения акций) стало плохо. На вызов прибыли врачи, однако в карете «скорой» мужчина скончался», – говорится в сообщении.

По предварительной информации, смерть наступила в результате острого коронарного синдрома.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления окончательной причины смерти.

Напомним, под Верховной Радой Украины произошли столкновения между правоохранителями и протестующими против продажи земли.
ForUm

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