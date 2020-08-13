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Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований будут  осуществлять специальное (заочное) досудебное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения ПМОП «Беркут», подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве.

Как сообщили ForUm’у в пресс-службе бюро, он подозревается в совершении умышленных убийств митингующих 20 февраля 2014 на ул. Институтской в ​​Киеве, а также других особо тяжких преступлений.

Соответствующее постановление 12 августа 2020 постановил следователь судья Печерского районного суда Киева.

Сейчас принимаются меры для получения разрешений на осуществление специального досудебного расследования в отношении других подозреваемых в совершении уголовных преступлений в отношении участников акций протеста в 2013-2014 годах, объявленных в международный розыск.

Кроме того, суд заочно избрал меру пресечения в виде содержания под стражей бывшему директору Департамента материального обеспечения МВД Украины в уголовном производстве по фактам поставки из Российской Федерации специальных средств и их дальнейшего использования во время событий 18-20 февраля 2014 года у центральной части города Киева.
ForUm

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