Председатель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия отмечает, что правоохранительные органы предупредили о возможных нападениях на депутатов «Слуги народа» на этой неделе. Об этом он сказал во время брифинга, сообщает УНИАН.

Отвечая на вопрос, какие на сегодняшнем заседании фракции «Слуга народа» будут рассматриваться вопросы, Арахамия сообщил, что речь пойдет, преимущественно, о рынке земли.

Он отметил, что на протяжении почти всего времени, пока рассматривается этот вопрос, происходят различные митинги. «Они имеют немного активированную фазу, немного деактивированную фазу. На этой неделе, у нас есть информация, будет активированная фаза, очень агрессивная фаза», - отметил депутат.

Он напомнил, что накануне произошло нападение на их депутата Михаила Ананченко. «Правоохранительные органы нас предупредили, что эти нападения могут продолжаться на этой неделе, то есть люди хотят запугать народных депутатов, чтобы они, фактически, не пришли в зал, когда будет голосование, изменили свое мнение и не голосовали», - сказал Арахамия.

Как ранее сообщал ForUm, Народный депутат от фракции «Слуга народа» Михаил Ананченко Ананченко заявил, что 15 декабря в Сумах вблизи его дома на него напали двое неизвестных в балаклавах.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 346 (насилие в отношении народного депутата Украины) УК Украины.