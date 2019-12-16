В воскресенье, 15 декабря, российский пропагандистский телеканал «Россия 1» показал «интервью» президента Владимира Зеленского, которое он дал во время саммита «нормандской четверки» в Париже, сообщают Українські новини.

Съемочная группа канала встретила его в кулуарах саммита и поставила вопрос о впечатлениях от первой встречи с российским президентом Владимиром Путиным. «Первая встреча, личная, поговорили, поднимали важные очень вопросы», - ответил президент Украины.

По мнению Зеленского, встречи подобного формата дают возможность положить конец войне в Украине.

«Я считаю, что правильное начало в принципе на таких встречах такого формата, у нас есть возможность добиться результата - конец войны в Украине, на территории нашей страны. Через 4 месяца будет встреча, потому что много вопросов за один раз не решить и действительно очень много разных взглядов, много разных вопросов», - добавил он.

По слова Зеленского, у украинской стороны «немножко другие взгляды» на Минские соглашения, но главное - положено начало общению.

Напомним, 12 декабря российский пропагандистский телеканал «Россия 1» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал «первое полноценное интервью российским журналистам». Канал пообещал показать интервью в воскресенье в передаче «Москва. Кремль. Путин».

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что не организовывала никакого подобного интервью.

Сам Зеленский также опроверг информацию об интервью пропагандистскому телеканалу.