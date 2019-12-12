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Российские СМИ анонсировали показ на телеканале «Россия 1» «полноценного интервью» президента Владимира Зеленского, которое тот якобы дал российским журналистам. Однако в Офисе президента об этом ничего не знают, сообщает LIGA.net.

В сообщениях росСМИ говорится, что интервью выйдет в воскресенье в передаче «Москва. Кремль. Путин».

Пресс-секретарь Зеленского в комментарии LIGA.net заявила, что «ничего не знает» об интервью для «России 1».

«Я ничего об этом не знаю. Никакого интервью с ними я не организовывала», - сказала Юлия Мендель.
ForUm

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