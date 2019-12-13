Президент Владимир Зеленский опроверг информацию об интервью российскому пропагандистскому телеканалу «Россия 1». Об этом глава государства заявил в эфире телеканала »1+1», сообщает «Украинская правда».

«Я не давал интервью телеканалу «Россия», честно говоря. У нас был пресс-подход на улице возле отеля, это было в Париже, после «нормандской встречи», ночью это было. Журналистка была девушка, она спросила меня что-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Такое интервью», – отметил он.

Зеленский также добавил, что «там было много журналистов».

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков, который во время поездки в Париж активно раздавал комментарии журналистам, улыбаясь добавил: «Тогда я тоже давал» (интервью. -Ред.).

Напомним, 12 декабря российский пропагандистский телеканал «Россия 1» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал «первое полноценное интервью российским журналистам». Канал пообещал показать интервью в воскресенье в передаче «Москва. Кремль. Путин».

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что не организовывала никакого подобного интервью.