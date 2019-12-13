также в разделеПолитика
Пристайко: Украина готова к серьезным компромиссам для обмена удерживаемыми лицами 11
Песецкий: Обыски в офисе Медведчука – это акция по устрашению оппозиции 9
Авторитетное СМИ Италии: Почти 74% жителей Донбасса хотят видеть во власти Медведчука 12
Французский политик: Как примирились Германия и Франция, так и страны Восточной Европы должны помириться с РФ 13
Медведчук: Изменения в Минские соглашения могут вноситься только по согласованию со всеми сторонами, которые их подписали 15
Зеленский о деле против Порошенко за «Минск»: Я бы не подписал такие условия 11
Верховный суд Великобритании перенес решение по «долгу Януковича» 21
ТОП-100 самых влиятельных людей Украины в 2019 году 23
Трамп упрекнул ЕС из-за недостаточной помощи Украине 26
Зеленский предложил Раде упростить получение украинского гражданства 48
СМИ: Вашингтон согласовал назначение Ельченко послом Украины в США 21
Украина подписала обновленную редакцию дорожной карты Украина-НАТО 17
Зеленский: Мы можем договариваться с РФ, но это будет нескоро 39
ЕС на полгода продлил экономические санкции против РФ 17
Аваков: Не факт, что не захочется уйти в отставку после дела Шеремета 71
У Зеленского «ничего не знают» об его интервью российскому телеканалу 29
Зеленский о деле Шеремета: Не хочется, чтобы это было «сериалом» 37
Медведчук об открытии рынка земли: Мы сделаем все, чтобы этого не произошло, поскольку это противоречит интересам украинцев 23

Президент Владимир Зеленский опроверг информацию об интервью российскому пропагандистскому телеканалу «Россия 1». Об этом глава государства заявил в эфире телеканала »1+1», сообщает «Украинская правда».

«Я не давал интервью телеканалу «Россия», честно говоря. У нас был пресс-подход на улице возле отеля, это было в Париже, после «нормандской встречи», ночью это было. Журналистка была девушка, она спросила меня что-то в коридоре, я ей что-то ответил в коридоре. Такое интервью», – отметил он.

Зеленский также добавил, что «там было много журналистов».

В свою очередь глава МВД Арсен Аваков, который во время поездки в Париж активно раздавал комментарии журналистам, улыбаясь добавил: «Тогда я тоже давал» (интервью. -Ред.).

Напомним, 12 декабря российский пропагандистский телеканал «Россия 1» сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский дал «первое полноценное интервью российским журналистам». Канал пообещал показать интервью в воскресенье в передаче «Москва. Кремль. Путин».

В то же время пресс-секретарь президента Юлия Мендель отметила, что не организовывала никакого подобного интервью.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги